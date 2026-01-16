ETV Bharat / entertainment

'45' ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು?

ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್​​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್​​ ಮಾಡಿ.

'45' OTT Release Date Announce
'45' ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ (Photo: Film Team)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 16, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ ನಡುವೆಯೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಒಟಿಟಿ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಒಟಿಟಿ ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸೇವೆ ಪಡೆದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡಿನಾಂಕ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಆದ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

'45' ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಝೀ5

ಕಳೆದ ದಿನ 2025ರ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​​ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ '45' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಭರವಸೆಯ ನಟ ರಾಜ್​​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಟಿಟಿ ರಿಲಿಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 23ರಿಂದ ಝೀ5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಬಂದೂಕ್​​​ ಸಿನಿಮಾ

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 16

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಲಯನ್​ ಗೇಟ್​​ ಪ್ಲೇ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​​​ ಕ್ರೈಮ್​​ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಬಂದೂಕ್​' ಲಯನ್​ ಗೇಟ್​​ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ ಕೊಲೆ ಮೂಲಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಂದೂಕ್​​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಹೇಶ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಥೆ ಬರೆದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶಂಕರ್ ಅಶ್ವಥ್, ಹರೀಶ್ ರೈ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಆಫ್​ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಅಮೆಜಾನ್​ ಪ್ರೈಮ್​ ವಿಡಿಯೋ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟ ದೀಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಆಫ್​ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್​ ಪ್ರೈಮ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ "ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ" ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ, ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಶರ್ಮ, ಅಶ್ವಿನ್ ರಾವ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ವಿನುತ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾಂಕಾವಲ್

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 16

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಸೋನಿ ಲೈವ್

ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಲಂಕವಲ್ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಜಿತಿನ್​ ಕೆ ಜೋಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕ್ರೈಮ್​ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​​ ಸೋನಿ ಲೈವ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

120 ಬಹದ್ದೂರ್

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 16

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಅಮೆಜಾನ್​ ಪ್ರೈಮ್​ ವಿಡಿಯೋ

ಭಾರತ್​ ಕೆ ಸೂಪರ್​ ಫೌಂಡರ್ಸ್

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 16

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಅಮೆಜಾನ್​​ ಎಮ್​​ಎಕ್ಸ್​ ಪ್ಲೇಯರ್

ಮಸ್ತಿ 4

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 16

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಝೀ5

ಭಾ ಭಾ ಬಾ

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 16

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಝೀ5

ಚೀಕಟೀಲೋ

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 16

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಪ್ರೈಮ್​ ವಿಡಿಯೋ

ಹೈಜಾಕ್​ ಸೀಸನ್​ 2

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 14

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಅಮೆಜಾನ್​​ ಪ್ರೈಮ್​​ ವಿಡಿಯೋ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Photos: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು 'ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್': ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸೊಬಗು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಡೆತನದ 'ಎಎಂಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್': 9 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್​ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

TAGGED:

ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​
ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ
45 ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್
45 OTT RELEASE DATE ANNOUNCE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.