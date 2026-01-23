ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 45, ಮಾರ್ಕ್ To ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
2026ರ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಾರ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : January 23, 2026 at 4:38 PM IST
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, ಬಾರ್ಡರ್ 2ನಂತಹ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣನ 45, ಕಿಚ್ಚನ ಮಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ಬ್ರೇಕ್ ಕಹಾನಿ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೈ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
45 ಸಿನಿಮಾ
ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಝೀ5
ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ '45' ಸಿನಿಮಾ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಉಮಾ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರವಿದು.
ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ
ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಜೀಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಇಂದೇ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಜೀಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅತೀವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಮಲಯಾಳಂನ ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೊ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ , ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು, ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ
ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
2025ರ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅಭಿನಯದ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಆನಂದ್ ಎಲ್.ರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮಸ್ತಿ 4
ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಝೀ5
ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ನಟಿಸಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತಿ 4 ಇಂದು ಝೀ5 ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಿಲಾಪ್ ಝವೇರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
ಗುಸ್ತಖ್ ಇಷ್ಕ್
ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಹಿಂದಿ ಚಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಡ್ರಾಮಾ. ನಾಳೆ, ಜನವರಿ24 ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.
