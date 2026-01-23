ETV Bharat / entertainment

ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ 45, ಮಾರ್ಕ್ To ಧನುಷ್ ನಟನೆಯ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು

2026ರ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಾರ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

OTT Releases this weekend
ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು - 45, ಮಾರ್ಕ್ (Photo: Film Posters)
January 23, 2026

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್​​​ಲಾರ್ಡ್​​, ಬಾರ್ಡರ್​ 2ನಂತಹ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ಗೆ ರೀಚ್​ ಆಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಾರ್​ ಡ್ರಾಮಾ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​, ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣನ 45, ಕಿಚ್ಚನ ಮಾರ್ಕ್​​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್​ಬ್ರೇಕ್​ ಕಹಾನಿ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೈ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

45 ಸಿನಿಮಾ

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಝೀ5

ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್​​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ '45' ಸಿನಿಮಾ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಉಮಾ ರಮೇಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರವಿದು.

ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಜೀಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಇಂದೇ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಜೀಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ​​ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್​ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅತೀವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಮಲಯಾಳಂನ ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೊ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ , ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು, ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌

2025ರ ನವೆಂಬರ್​​ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅಭಿನಯದ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಆನಂದ್ ಎಲ್.ರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮಸ್ತಿ 4

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಝೀ5

ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್​​ಮುಖ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ತಾಬ್ ನಟಿಸಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತಿ 4 ಇಂದು ಝೀ5 ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 2025ರ ನವೆಂಬರ್​ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಿಲಾಪ್ ಝವೇರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

ಗುಸ್ತಖ್ ಇಷ್ಕ್

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 23

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌

ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಶೇಖ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಹಿಂದಿ ಚಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಡ್ರಾಮಾ. ನಾಳೆ, ಜನವರಿ24 ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.

