'45 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ'
ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ '45' ಗುರುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 1:25 PM IST
ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ನಟ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ '45'. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರೇಲರ್ನಿಂದಲೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೌತುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಟರಾದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿತರಕ ಸುಪ್ರೀತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿತ್ತು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಖುಷಿ ನನಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಥೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾಶನ್ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಶಿವಣ್ಣನ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಣ್ಣನೇ ಒಂದು ಲಕ್. ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ 45 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಬಂತು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 45 ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನದು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಿನಿಮಾ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಂತೆ 100 ದಿನ ಓಡ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೂ 45 ಸಿನಿಮಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 45 ಸಿನಿಮಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ . ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. ವಿತರಕ ಸುಪ್ರೀತ್ ಹೇಳಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 45 ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಾನರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾತಿಚರಾಮಿ, 100 ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಪಟ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದೆ.