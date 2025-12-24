ಶೆಟ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿ: 'ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ, ಆಗವರು..': '45' ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂದರ್ಶನ
ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗು ಉಪ್ಪಿ ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ನಾನು 45 ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಕೇಳದೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಇಂಟವ್ಯೂ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 1:26 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ನಾಳೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಸುಗ್ಗಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನ ಶುಭ ದಿನದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ, '45' ಕೂಡ ಒಂದು.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ '45' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಹುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ '45' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಕೇಳದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ? ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಶೆಟ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ?.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 45 ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೆ, ಹೌದಾ?
''ಹೌದು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸೇ ಆಗಿತ್ತು. ಏಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಓರ್ವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬಂತು. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ 45 ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ, ನಟಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಎಂದು ಕಥೆ ಕೇಳದೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ'' ಎಂದು 45 ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮೋದ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
''ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು 3 ದಿನ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಶಿವಣ್ಣನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ನಾವು ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವರು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ 10 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಂಥವರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್. ಮೊದಲ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಅಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಾಗೇ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಎನರ್ಜಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಟಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು. ಆಗ ಶಿವಣ್ಣನೇ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಚಮಕ್ ಕೊಡೋ.. ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಯ'' ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಹಾಗೇ, ''ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಮಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್. ಅವರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕವರು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು'' ಅಂತಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?
''ನಾನು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಶೈಲಿಯ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉರ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಓಕೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರು. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಉರ್ದು ಶೈಲಿಯ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಮಾನಿಟರ್ನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ರೀ ಶೆಟ್ರೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಆದ್ರೂ ಓದಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು. ನನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಸಖತ್ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಏನ್ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಸದ್ಯ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
''ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತೆಲುಗು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರವದು. ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ'' ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಯನ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ?
''ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ, ನಟಿಯರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಿಂತಾಗ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 45 ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಾವು ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೂವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕಾಂತಾರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ'' ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಟ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋ ವದಂತಿಯಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನೀವಿದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ?
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಳತನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿತ್, ರಿಷಬ್, ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ರಿಷಬ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಷಬ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ನೋಡದೇ ಎಲ್ಲರೆದುರೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಜಗಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿಸಿ ಮರುದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೂ ಇದೆ. ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಗೆಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಳೆತನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ.
''ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವದಂತಿಯೆದ್ದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅದ್ರೆ ರಾಜ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಷಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಿಷಬ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೈಟ್ ಅನ್ನು ರಿಷಬ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಬೈಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದು ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್, ಮಜಾ ಇದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು'' ಅಂತಾ ಶೆಟ್ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಆಯಿತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಣ ಅಂತಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
'45' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾತಿಚಾರಮಿ, 100 ಹಾಗು ಗಾಳಿಪಟ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ 100 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
