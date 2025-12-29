ETV Bharat / entertainment

45 & ಮಾರ್ಕ್: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​​ಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಮತ್ತು ಬಹುತಾರಾಗಣದ '45' ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, 4 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Shivaraj Kumar, Upendra
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಉಪೇಂದ್ರ (Photo: ETV Bharat)
ಈ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 2 ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಹೌದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025ರಂದು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್​ ಹಾಗೂ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ 45 ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ತಲಾ ಸುಮಾರು 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 10-20 ಕೋಟಿಯಂತಹ ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಿಅಂಶವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಗಳಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಮರ್ಷೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

'45' ಚಿತ್ರದ 4ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ, ಭಾನುವಾರದಂದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ರಫ್​ ಡಾಟಾ) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರ 1.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. 5.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ 45 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 11.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

4 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)5.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)1.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು11.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್​ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ "MARZ" ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಎಫ್​​​ಎಕ್ಸ್​ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

'ಮಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ 4ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್' ಭಾನುವಾರದಂದು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ರಫ್​ ಡಾಟಾ) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 3.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)8.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)3.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)3.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು18.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

