'ಕಥೆ, ಪಾತ್ರ, ವೇಷಭೂಷಣದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿದಾಗ ಜನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ': ತಾರಾ ಅನುರಾಧ
'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 24, 2026 at 5:09 PM IST
ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ. ತಮ್ಮ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ದೇವರಾಜ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಗಾಯಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ'ದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗ ನೀವಿದ್ದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಭಿನ್ನ? ಮಗನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೀರಾ? 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯೇನು? ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ' ಚಿತ್ರದ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಗೆ?
''ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಜಯ್, ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಜಯಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆ ಪಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿಯೂ ಇತ್ತು. ವೇಷಭೂಷಣವೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಡ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮರಗಟ್ಟಿದಂತಾಗಿತ್ತು. ಸುಜಯ್ ಅವ್ರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೂ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿಯೇ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ರೂ, ತೀರದ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸವಾಲೇ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರ ಕಾಲೆಳಿಯತ್ತೆ ಕಾಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಮಾತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಿದ್ರು. ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡಲೆಂದೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೈಂಟೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು, ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕ್ಯೂರ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೀಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಲೇ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕೆನ್ನೋದು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕನಸು. ಪ್ರತೀ ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡುವಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಾ?
''ಮೊದಲು ಆತ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡರ್ 13 ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ?
''ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ. ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ವೇಣು ಅವರು ಈಗ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಎರಡು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆರ್ಶೀವಾದದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ... ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೀರ?
''ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಿದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್. ಈಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಜಮಾನ್ರು, ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ರಾ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಖುಷಿಯಿದೆ. ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 40 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಪತಿ ಬಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅವ್ರೂ ಕೂಡಾ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆನೇನೋ... ಆ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಪಾತ್ರ, ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪೋಷಕರ ಪೂಜಾ ಫಲ, ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 4 ದಶಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ನನ್ನ ಚಿತ್ರಜೀವನ ಹೈ-ವೇಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದವಳು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳಿವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಗುರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಥೆ ಬರೆದು, ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಣ್ಣ, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ - ಪ್ರದೀಪ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. 2021ರಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಂದು ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
