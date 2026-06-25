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ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, 40 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಮಿಸ್​​: ರಜನಿಕಾಂತ್ 'ಧರ್ಮನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ತಲೈವರ್ 173' ಚಿತ್ರವನ್ನೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ಧರ್ಮನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.

Thalaivar1 73 Titled Dharman
ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​, ರಜನಿಕಾಂತ್ (IANS/Film poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 11:26 AM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ "ಲ್ಯಾಂಡ್​ಮಾರ್ಕ್​ ಕೊಲಾಬರೇಶನ್​" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ತಮಿಳಿನ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು​ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 'ತಲೈವರ್ 173'ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'ಧರ್ಮನ್' (Dharman) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (RKFI) ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಓ ಮೈ ಕಡವುಲೆ' ಮತ್ತು 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಿರಲಿದೆ. ಸಿಮ್ರನ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಾಂಬೆಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆವು. ಅದು ಇಂದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಸನ್, ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ, ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

1970ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಜನಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಕಮಲ್ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತಾಯ್ತು" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು. ಬಹು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾರಿಮುತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ಧರ್ಮನ್' ಮನರಂಜನೆಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಧಾರಿತ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್‌ಗಳಾದ 'ಪಡಯಪ್ಪ' ಮತ್ತು 'ವೆಟ್ಟೈಯಾಡು ವಿಲೈಯಾಡು' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕಲೈಪುಲಿ ಎಸ್ ಥನು ಮತ್ತು ಜಿಕೆಎಂ ತಮಿಳು ಕುಮಾರನ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲಿಂಗುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕೆ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

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ದೀರ್ಘ ಅಂತರದ ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮನ್' ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'KH x RK' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್​​​ಕುಮಾರ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಕಮಲ್​ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿವೆ.

TAGGED:

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಧರ್ಮನ್ ಸಿನಿಮಾ
ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ
ತಲೈವರ್ 173
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶ್ವಥ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು
THALAIVAR1 73 TITLED DHARMAN

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