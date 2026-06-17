370 ರೂಪಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿವಾದ: ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ, ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ FIR
370 ರೂಪಾಯಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಯುವಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 1:11 PM IST
ಗುರುಗ್ರಾಮ(ಹರಿಯಾಣ): ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ "370 ಬಿರಿಯಾನಿ" ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೇಮಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದಿಂದ (ಎನ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಬಂದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 294, 353(3), 75(2) ಮತ್ತು 75(3)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಹಂತ-2 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎನ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂನಿಂದ ದೂರು ಬಂದ ನಂತರ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವನಾದ ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ನಾವು (ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆತ) ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆವು, ಸುಮಾರು 370 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಅಂತಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿ ಹಲವು ಅಶ್ಲೀಲ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯ್ತು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ, ''ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಓರ್ವ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಆ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಜವಲ್ಲ. ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರುವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಹಿಮಾಂಶು ಜಂಗ್ರಾ: ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿ, ''ನಾನು ಕೆಲ ಅನುಚಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ವಿವಾದದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆತ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಾದವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 13ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, , "ನಾನು ಈ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ. ಅದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಮೋರೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸರ್ವರಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.