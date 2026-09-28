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ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ: ರಿಷಬ್, ಸಲ್ಮಾನ್​, ಗಂಗೂಲಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಹರಿದುಬಂತು ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿದಿಗ್ಗಜರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Sudeep
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ (ETV Bharat, PTI, IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 10:52 AM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್​​​ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್​​​ ಬಾಸ್​​ ಸೀಸನ್​ 13ರ ವೇದಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಶೋನ ನಿರೂಪಕರ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಫೋನ್​ ಕಾಲ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಕಿಚ್ಚನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾಸೇವೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಹರಿದುಬಂತು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ-ಗೌರವ! ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ತಂಡ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

''ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಸರ್​. 20 ವರ್ಷಗಳ ಭವ್ಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಲವ್ ಯು ಸರ್​'' - ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್.

''ಕಿಚ್ಚ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು 18-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಹೋದರರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ. ಲವ್​ ಯು'' - ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್​ ಖಾನ್​.

''ಹಾಯ್​ ಸುದೀಪ್​, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' - ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ.

''ಕಿಚ್ಚ, 30 ವೈಭವದ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ, ಭಾರತೀಯನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಾಡ್​ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು'' - ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​.

ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್​ಲಾಲ್​ ಕೂಡಾ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಫೋನ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್​ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಓರ್ವ ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮಂತಹ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್​ ಸರ್​. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಕಲಾಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1971ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 2ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಸುದೀಪ್ ಸಂಜೀವ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ. ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಿರೂಪಕರಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ತಾಯವ್ವ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸುದೀಪ್​ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ (1999) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ಪರ್ಶ' ಮೂಲಕ 2000ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನವಪಯಣ ಪ್ರಾಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2001ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಹುಚ್ಚ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈವರೆಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 60 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸುದೀಪ್​ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಬಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಾಗಿದ್ದು, 2027ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರೆಗಾಳಲಿದೆ. ಕೆ.ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಒಡೆತನದ 'ಸುಪ್ರಿಯಾನ್ವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ದೇವರಾಯ' ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಟನ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​ 30 ವರ್ಷ
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ
ಗಂಗೂಲಿ
ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​​
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