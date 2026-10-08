ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸ್ಮರಣೆ: 3 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆವರೆಗೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 12:10 PM IST
ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನಾ ಪಯಣವೊಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಪುತ್ರ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರ) ಮುಂಜಾನೆ 5:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋವಾದ ಡೋನಾ ಪೌಲಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಘೋಷಿಸಿತು.
श्री नाना पाटेकर यांच्यासारखी झोकून देण्याची वृत्ती, स्वतःचे वेगळेपण आणि एक आगळा प्रभाव फारच मोजक्या अभिनेत्यांमध्ये पाहायला मिळतो. त्यांनी प्रत्येक भूमिकेत विलक्षण विविधता आणि सर्जनशीलता आणत, अनेक पिढ्यांच्या स्मरणात राहतील अशा भूमिका आपल्यासाठी साकारल्या. आपल्या स्पष्ट आणि परखड विचारांसाठीही त्यांचा मोठा आदर केला जायचा, स्वतःच्या विश्वासावर ठाम राहून मत मांडताना ते कधीही डगमगले नाहीत. हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीत श्री नाना पाटेकर यांचे योगदान अफाट होते. त्यांच्या जाण्याने कलाविश्वात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांचे कुटुंब, मित्रपरिवार आणि असंख्य चाहत्यांप्रती मी संवेदना व्यक्त करतो. ओम शांती!— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಹಾವಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ತೀವ್ರತೆಯು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಶ್ಯವೊಂದರ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಸಹ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಾಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಭಿನಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ!
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಛಾಪು: 1951ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಜನಿಸಿದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೇಕರ್. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಉಗ್ರ ಸ್ವಭಾವದ ನಾಯಕ, ಭಯಾನಕ ಖಳನಾಯಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ - ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಅನೇಕ ತಾರೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರು. ಎಂದಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಅವರ ಧ್ವನಿ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು.
One line. One brutal truth. One unforgettable scene. @nanagpatekar @bindasbhidu #Parinda #NanaPatekar #JackieShroff #Bollywood https://t.co/XBm8i6zUdA— Vidhu Vinod Chopra Films (@VVCFilms) September 30, 2026
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಅವರು ನಟನೆಗೆ 3 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಗೌರವಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
'ಪರಿಂದಾ'ದಿಂದ 'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್'ವರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಅಭಿನಯ: 1978ರಲ್ಲಿ 'ಗಮನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿಸಿತು. 'ಪರಿಂದಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು 'ಅಂಗಾರ್', 'ತಿರಂಗಾ', 'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್', 'ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ', 'ಖಾಮೋಷಿ: ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್', 'ಯಶ್ವಂತ್', 'ಅಬ್ ತಕ್ ಛಪ್ಪನ್' ಮತ್ತು 'ಅಪಹರಣ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.
Rest In Peace Nana Patekar - Legend. #Krantiveer https://t.co/DMWalzXLgN— Zeeshan Hanif 🇨🇦🇵🇰 (@umpirezee) October 8, 2026
'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್' ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀವ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ನಟ ಎಂಬ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಾನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಕೇವಲ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವೂ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ 'ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಅಭಿನಯವು ಆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಅದ್ಭುತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಅವರ ಇತರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ರಾಜು ಬನ್ ಗಯಾ ಜಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್', 'ವಜೂದ್', 'ಹೂ ತು ತು', 'ಗ್ಯಾಂಗ್', 'ದೀವಾನಗಿ', 'ಭೂತ್', 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್', 'ನಟ್ಸಾಮ್ರಾಟ್', 'ರಾಜನೀತಿ' ಮತ್ತು 'ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್' ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮುಂತಾದವು ಸೇರಿವೆ.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ ಸೇವೆ: 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು. 'ಪ್ರಹಾರ್: ದಿ ಫೈನಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಾಗಲೇ ಅವರ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ನಡುವಿನ ಈ ನಂಟು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಅಂದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಔಪಚಾರಿಕ ಕಮಿಷನ್ ತರಬೇತಿಯು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ನಟ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 1999ರಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ 2 ವಾರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬೇಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀನಗರ ತಲುಪಿದಾಗ 76 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 56 ಕೆಜಿ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾಗಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಟ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿದನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಸಾಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ನಾನಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. 1978ರಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಈ ದಂಪತಿಗೆ ದುರ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಹಾರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ದುರ್ವಾಸ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮತ್ತು ನೀಲಕಾಂತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಟ ಮಕರಂದ್ ಅನಸ್ಪೂರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 'ನಾಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಪರಂಪರೆ: ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ವಿವಿಧ ತಲೆಮಾರು ಮತ್ತು ಜಾನರ್ಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಅವರು 'ಪರಿಂದಾ' ಮತ್ತು 'ಕ್ರಾಂತಿವೀರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ಅಬ್ ತಕ್ ಛಪ್ಪನ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 'ನಟ್ಸಾಮ್ರಾಟ್' ಮೂಲಕ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ 'ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ'ಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಧ್ವನಿ ಏರಿಸದೆಯೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅತಿಯಾದ ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಹಾಸ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ 'ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
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ಇದೀಗ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ಸದಾ ಜೀವಂತ. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು.