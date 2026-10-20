ಯಶಸ್ವಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ': 100 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ!
ಕೇವಲ 60 ಶೋ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯೊಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 12:32 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 1:02 PM IST
ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಯಶ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
25ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಮವಾರ 3.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಗಳಿಕೆ ತೀರಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ! ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 97.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬಳಿಕ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.
25 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್:
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 97.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 94.37 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 80.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 2.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|0.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|60
|ಶೇ.28.0
|2.
|0.27 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.23 ಕೋಟಿ ರೂ.
|81
|ಶೇ.46.0
|3.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.55 ಕೋಟಿ ರೂ.
|157
|ಶೇ.55.0
|4.
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|233
|ಶೇ.47.0
|5.
|1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.
|0.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|312
|ಶೇ.58.0
|6.
|1.33 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|374
|ಶೇ.55.0
|7.
|1.97 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1.70 ಕೋಟಿ ರೂ.
|486
|ಶೇ.58.0
|8.
|3.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.
|487
|ಶೇ.82.0
|9.
|3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.
|2.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|590
|ಶೇ.75.0
|10.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|663
|ಶೇ.84.0
|11.
|3.48 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|673
|ಶೇ.69.0
|12.
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|834
|ಶೇ.67.0
|13.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|911
|ಶೇ.65.0
|14.
|4.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|968
|ಶೇ.62.0
|15.
|5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,178
|ಶೇ.57.0
|16.
|7.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
|6.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,229
|ಶೇ.76.0
|17.
|9.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
|8.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,291
|ಶೇ.83.0
|18.
|5.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,247
|ಶೇ.59.0
|19.
|5.51 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,355
|ಶೇ.59.0
|20.
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|1,372
|ಶೇ.52.0
|21.
|3.65 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|945
|ಶೇ.58.0
|22.
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|861
|ಶೇ.53.0
|23.
|4.86 ಕೋಟಿ ರೂ.
|4.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|908
|ಶೇ.67.0
|24.
|5.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|5.00 ಕೋಟಿ ರೂ.
|943
|ಶೇ.79.0
|25.
|3.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|3.25 ಕೋಟಿ ರೂ.
|925
|ಶೇ.57.0
|ಒಟ್ಟು
|97.02 ಕೋಟಿ ರೂ.
|94.37 ಕೋಟಿ ರೂ.
|19,083
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25 ದಿನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ನಗುವಿನ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನೀಡಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ 25 ಅದ್ಭುತ ದಿನಗಳು! ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ನಗು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು! ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕವೇ, ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ಈ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು. 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ನಟ ಶ್ರೀರಾಮ್, ನಟಿ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅನೇಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಮಮತಾ ದೇವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಾದ್ ಗೌತಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಜ್ಕಾಂತ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹರ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗೈಯುತ್ತಿದೆ.
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