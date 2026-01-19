ETV Bharat / entertainment

ಯಶಸ್ವಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ 'ಮಾರ್ಕ್'​: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರಲು ಕಿಚ್ಚನ ಚಿತ್ರ ರೆಡಿ

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್'​, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

25 Days Of Mark In Theatres
ಯಶಸ್ವಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ 'ಮಾರ್ಕ್' (Photo: Film Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2025ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಐವರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ 3 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿದವು. ಆ ಪೈಕಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಚಿತ್ರ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಇದೀಗ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇದೇ ವಾರ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿಚ್ಚನ ''ಮಾರ್ಕ್'' ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರೀ-ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸೇರಿ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 18 ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆಗೆ 25 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದೆ. 26ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ‌ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಕ್ ಒಟಿಟಿ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 25 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾರ್ಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್​, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಗಟ್ಟಿಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್​​​ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. 2024ರ ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸುದೀಪ್​ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ನಟ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು.

ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 25ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್​​ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್​​ಫುಲ್​​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ಶೋಗೆ ಸುದೀಪ್​ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬ್ರೇಕ್​ ಬೇಕು, ವಾಪಸ್​ ಬರುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ': ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ತಮಿಳಿನ ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಮಲಯಾಳಂನ ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೊ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ , ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು, ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ‌ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಈಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜನವರಿ 23ರಿಂದಲೇ ಜೀಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಡಗು To ಜಪಾನ್​: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಧನ್ಯ; ಜಾಪನೀಸ್ ಭಾಷೆ​ ಕಲಿಯುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ

ಇನ್ನೂ, ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​ 12 ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿನ್ನೆ​​ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ''ಇಂದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೇಳೆಗೆ, ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ 12 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸೀಸನ್, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಚಲ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಶ್ರದ್ಧಾಭರಿತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸನ್‌ನ ವಿಜೇತರಿಗೂ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಇಡೀ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವಿಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್​ 13 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ''. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸೀಸನ್​ 12ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

TAGGED:

ಸುದೀಪ್​ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ
ಮಾರ್ಕ್​ ಒಟಿಟಿ ಜೀಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್
ಮಾರ್ಕ್​ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್
ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
MARK MOVIE 25 DAYS COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.