ಈ ವಾರ ಕನ್ನಡದ 11 ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್: ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ- ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ
ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್' ಹಾಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜೆಸಿ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ' ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಾರ 11 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ.
Published : February 6, 2026 at 5:26 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಅಂದಾಜು.
ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್' ಹಾಗೂ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಜೆಸಿ - ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ', ಅರುಣ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಟನೆಯ 'ಘಾರ್ಗಾ', ತುಳು ಚಿತ್ರ 'ನಾನ್ವೆಜ್', ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಟನೆಯ 'ಕಟ್ಲೆ', ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳ ಗುಚ್ಛ ಇರುವ 'ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ, ಆಕರ್ಷ್ ಆದಿತ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಬಯಕೆಗಳು ಬೇರೂರಿದಾಗ' ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ H8', ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜೀವನ ಕತೆ ಹೇಳುವ 'ಸುಖೀಭವ' ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕಥಾಹಂದರದ 'ಕರಿಕಾಡ' ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ 'ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್' ಹಾಗೂ 'ಜೆಸಿ' ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 9 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊಸಬರದ್ದೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
'ರಕ್ಕಸಪುರದೊಳ್' ಟ್ರೈಲರ್ನಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿವರ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಶಿಷ್ಯ ರವಿ ಸಾರಂಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಜೆಸಿ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ' ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಟನೆಯ, ಚೇತನ್ ಜಯರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ. ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಘಾರ್ಗಾ' ಜೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಘಾರ್ಗಾ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಇಂದು ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಎಂ.ಶಶಿಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಗನೇ ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದಂತೆ 'ಕರಿಕಾಡ', 'ನಾನ್ ವೆಜ್', ಕಟ್ಲೆ, 'ನೆನಪುಗಳ ಮಾತು ಮಧುರ', 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ H8' ಹಾಗೂ 'ಸುಖೀಭವ' ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರ ಚಿತ್ರಗಳು. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೂಡ 8ರಿಂದ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಲೆಕಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಾರ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು. -ಜಯಮಾಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
'ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ': ಒಂದೇ ದಿನ 11 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ, "ಒಂದೇ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ದಿನ 5ರಿಂದ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, "ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌಂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಯಾವೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಾತು ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೆ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೆ ಹೊಸಬರ ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು" ಅಂತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ.
