ರಣ್​ಬೀರ್​, ಯಶ್​ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರು

ರಣ್​ಬೀರ್​​, ಯಶ್​, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

10,000 people are working in 'Ramayana'
'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 10,000 ಜನರು
Published : May 16, 2026 at 5:47 PM IST

'ರಾಮಾಯಣ' ಈಗಾಗಲೇ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್, ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ DNEG ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ - ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೇಷಭೂಷಣ ವಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಜಗತ್ತನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್‌ಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮೀಯ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಭವ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಇದೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಗವಾನ್​​ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​​​ ರಣ್​​ವೀರ್​ ಕಪೂರ್​ ನಟಿಸಿದ್ರೆ, ಸೀತೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

