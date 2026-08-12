ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ: ಆಕರ್ಷಕ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪಂಡಿತ್
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 1:17 PM IST
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಚೆಲುವೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್. ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ?. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಇದ್ದರೆ ಇವರಂತೆ ಇರಬೇಕು, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಭರಿತ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಮಾತು. ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರಾ ಜೋಡಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಮಯ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ನಟಿ, ''ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ, ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.. ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆ, ಇನ್ನೂ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. 12/8/2016. ನೀವು ಸದಾ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಯೆಸ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ದಂಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ''ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದಂಪತಿ'' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ''ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದಂಪತಿ'' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ''ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ..'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ''ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ರಾಮಚಾರಿ'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ರಾಕಿಂಗ್ ದಂಪತಿಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವರು ''10ನೇ ವರ್ಷದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರಿ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಸದಾ ಮಾದರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ''ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ'' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
2004ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶ್ ಉತ್ತರಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು. ಬಳಿಕ 2005ರಲ್ಲಿ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ್ರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ, 2008ರಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು' ಮೂಲಕ ಹಿರಿತೆರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಂತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ರಾಮಚಾರಿ, ಡ್ರಾಮಾದಂತಹ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು.
7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ 12/8/2016ರಂದು ಗೋವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಐರಾ ಮತ್ತು ಯಥರ್ವ್ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಜರುಗಿತು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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