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CBSEಯ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯು ಶಾಲೆಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆ?
9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು CBSE ಆತುರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 4:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ವಿಶಾಲವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) 2020 ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು (NCFSE) 2023ರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ನೀತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಬಹುಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಸಮರ್ಥನೆ:
ಕೇಂದ್ರವು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು 'ಭಾಷಾ ವಿಮೋಚನೆ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಷಾ ಹೇರಿಕೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. NEP ಭಾಷಾ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ನೀತಿಯು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಹಿಂದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಭಾಷಾವಾದವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಸರ್ಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. NEP ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೊರೆ; ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಾಜ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಬಿ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮಾದರಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಸರದ ಭಾಗವಲ್ಲದ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯವು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಶಾಲೆಗಳು
ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಗ ನಮ್ಮಲ್ಲರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು.
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ವಿ.ಕೆ. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ಧಾರೆ. 6 ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 2031 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮತ್ತು 2027 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ವಿ ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಂನಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಗಳು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು, ಅರ್ಹ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಗತಿ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಠಾತ್ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು: ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ CBSE ಸಂವಹನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರೇಮ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿಯ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸವಾಲಿನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಾದ ಸ್ನೇಹ ಬನ್ಸಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, 2029-30 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದರು. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸದೇ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ: ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವ ವನ್ನಿ ಅರಸು, ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತ್ರಿಭಾಷಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಡುವಿನ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದೇ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು, CBSE ಯ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸವಾಲುಗಳಂತೆಯೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಬಹುಭಾಷಾವಾದವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ UGC ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನೀತಿಯು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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