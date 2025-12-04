ETV Bharat / education-and-career

ಮೈಸೂರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 272, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 229 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

WCD recruitment in mysore and Uttara Kannada here is the complete details
ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 229 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 23 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ 206 ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ತಾಲೂಕುಅಂ.ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಅಂ. ಸಹಾಯಕಿಯರು
ಕಾರವಾರ-8
ಅಂಕೋಲಾ224
ಕುಮಟಾ-9
ಹೊನ್ನಾವರ112
ಭಟ್ಕಳ 116
ಶಿರಸಿ 2 29
ಸಿದ್ದಾಪುರ 4 15
ಯಲ್ಲಾಪುರ 3 25
ಮುಂಡಗೋಡ 2 16
ಹಳಿಯಾಳ 3 18
ದಾಂಡೇಲಿ -8
ಜೋಯಿಡಾ516

ಮೈಸೂರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 272 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ತಾಲೂಕುಅಂ.ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಅಂ.ಸಹಾಯಕಿಯರು
ಬಿಳಿಗೆರೆ 633
ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ122
ಹುಣಸೂರು928
ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ423
ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ837
ಮೈಸೂರು ನಗರ -7
ನಂಜನಗೂಡು132
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ937
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ213

ಅರ್ಹತೆಗಳು:

  • ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.
  • ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು, ನಗರದ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ವಯೋಮಿತಿ: ಕನಿಷ್ಠ 19ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ. ವಿಶೇಷಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ: ಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗೆ karnemakaone.kar.nic.in ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 31 ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 30 ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 544 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 59 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, 485 ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡಿ.15.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ: 544 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

TAGGED:

WCD RECRUITMENT IN UTTARA KANNADA
ANGANWADI WORKER JOB FOR WOMEN
ANGANWADI RECRUITMENT
WCD RECRUITMENT IN MYSURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.