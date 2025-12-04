ETV Bharat / education-and-career
ಮೈಸೂರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 272, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 229 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 2:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 229 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 23 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ 206 ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
|ತಾಲೂಕು
|ಅಂ.ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
|ಅಂ. ಸಹಾಯಕಿಯರು
|ಕಾರವಾರ
|-
|8
|ಅಂಕೋಲಾ
|2
|24
|ಕುಮಟಾ
|-
|9
|ಹೊನ್ನಾವರ
|1
|12
|ಭಟ್ಕಳ
|1
|16
|ಶಿರಸಿ
|2
|29
|ಸಿದ್ದಾಪುರ
|4
|15
|ಯಲ್ಲಾಪುರ
|3
|25
|ಮುಂಡಗೋಡ
|2
|16
|ಹಳಿಯಾಳ
|3
|18
|ದಾಂಡೇಲಿ
|-
|8
|ಜೋಯಿಡಾ
|5
|16
ಮೈಸೂರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 272 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
|ತಾಲೂಕು
|ಅಂ.ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
|ಅಂ.ಸಹಾಯಕಿಯರು
|ಬಿಳಿಗೆರೆ
|6
|33
|ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ
|1
|22
|ಹುಣಸೂರು
|9
|28
|ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ
|4
|23
|ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
|8
|37
|ಮೈಸೂರು ನಗರ
|-
|7
|ನಂಜನಗೂಡು
|1
|32
|ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ
|9
|37
|ಟಿ.ನರಸೀಪುರ
|2
|13
ಅರ್ಹತೆಗಳು:
- ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.
- ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.
- ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು, ನಗರದ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ವಯೋಮಿತಿ: ಕನಿಷ್ಠ 19ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ. ವಿಶೇಷಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆ: ಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗೆ karnemakaone.kar.nic.in ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 544 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 59 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, 485 ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡಿ.15.
