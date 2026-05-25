ಸೇನೆ ಸೇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?: ಸಿಡಿಸಿ, ಎನ್​ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ UPSC ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಸೇನೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

UPSC Recruitment for Combined Defence Services Examination
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 11:38 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ(ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ)ವು ಕಂಬೈನ್ಡ್​​ ಡಿಫೆನ್ಸ್​ ಸರ್ವೀಸಸ್​(ಸಿಡಿಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೂರು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಫೀಸರ್​ ಸಾಲಿನ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತ, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳು: ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು- 845

ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ - 100 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಳಿಮಲ - 26

ವಾಯುಪಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - 32

ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಚೆನ್ನೈ - 276

ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಚೆನ್ನೈ - 19

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಭೂ ಸೇನೆ) - 208

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ನೌಕಾಪಡೆ) - 42

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ವಾಯುಪಡೆ) - 120

ನೌಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (10+2 ಕೆಡೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಯೋಜನೆ) -24

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಆಫೀಸರ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಎನ್​ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.

ವಯೋಮಿತಿ: ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯೋಮಿತಿ 20ರಿಂದ 24 ವರ್ಷ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಕಂಬೈನ್ಡ್​ ಡಿಫೆನ್ಸ್​ ಸರ್ವೀಸಸ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದ್ದು, ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 200 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ, ಎನ್​ಸಿ, ಒಆರ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದ್ದು, ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 100 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆ್ಯಪ್ಡಿಟ್ಯೂಡ್​ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್​ 6.

ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು upsc.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಅಧಿಸೂಚನೆ (UPSC)

ನೌಕಾಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 60 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿ.ಟೆಕ್​ ಪದವೀಧರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇ 29ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜೂನ್​ 18ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ joinindiannavy.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

