ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ₹3.8 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಪಡೆದ ಟ್ವಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಲ್ವಾಕೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಸಹಿತ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Twins secure seats in an American university with just their intermediate education
ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 28, 2026 at 5:22 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​(ತೆಲಂಗಾಣ): ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಯ ಕನಸು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡಾ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಹಿತ ಸೀಟು ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಿಲ್ವಾಕೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆಯರು. ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ: ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ಇವರು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ವಿಕ್ಟಾ ಕೆರಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಟ್​​ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ಮಿಲ್ವಾಕೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಯ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಂತಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಇವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆದವೂರಪಾಡು. ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು, ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ತಂದೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇನ್ವಿಕ್ಟಾ ಕೆರಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.

2.5 ಕೋಟಿ ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ: ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿತು. ಮಿಲ್ವಾಕೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆದ ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಹತ್ತು ಅಗ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ವಾಕೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯಾ, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕನಸಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಿಲ್ವಾಕೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಲಾಸ್ಯ ಕೂಡ 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಲಾಸ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.

ಲಾಸ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ವಿಕ್ಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಸಾಗಿತು. ಗಣಿತ, ಸ್ಯಾಟ್, ಎಪಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಇಬ್ಬರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ: ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಾಯಿ ಶ್ರಾವಂತಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅವಳಿಯಾದರೂ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಭಿನ್ನ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿತ್ತು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಸ್ಯಾಟ್​ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ ಹಣ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಇನ್ವಿಕ್ಟಾ ಕೆರಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯ ಎಂಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಶೇ.50ರಿಂದ 60ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಎಸ್​ಎಸ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದರು.

UNIVERSITIES IN AMERICA
UNIVERSITIES IN AMERICA SCHOLARSHIP
AMERICAN UNIVERSITY SEAT
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ
AMERICA UNIVERSITIES SCHOLARSHIP

