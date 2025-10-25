ETV Bharat / education-and-career
ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ: 100 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಉದಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : October 25, 2025 at 3:12 PM IST
ಭೀಮಾವರಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಎಂದರೆ ಭೀಮಾವರಂನ ಎಸ್ಆರ್ಕೆಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು.
2016ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 4500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಓದುವಾಗಲೇ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳು, ಲೇಸರ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳು, ಸಿಎನ್ಎಸ್ ರೂಟರ್, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಬೆಂಚ್, ಐಒಟಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆರ್ಡುನೊ ಮತ್ತು ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಪೈನಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಪಿಸಿಬಿ ಮಷಿನ್, ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಡಿಸೈನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ: ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯತ್ತ ಮುಂದಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ.
ಈ ಅವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂ ರಘುವೀರ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲಾನ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕ ದುಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಗರಗಳಿಗೆ ಒಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಶೇಖರ್, ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಎಐ ಕಲಿಕೆಯ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಐ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
