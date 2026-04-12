ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಟಿಸಿಎಸ್ನಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಹೊಸಬರ ನೇಮಕಾತಿ
ಟಿಸಿಎಸ್ 25 ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
By PTI
Published : April 12, 2026 at 4:48 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ 25,000 ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲೇಜು ಪದವೀಧರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳ ಕಂಪನಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ26 ರಲ್ಲಿ 44,000 ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಧಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 27 (FY27) ಕ್ಕೆ ನಾವು 25,000 ಹೊಸಬರಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ. ಕೃತಿವಾಸನ್ ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿಯು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಹೊಸಬರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಅದರ ನೇಮಕಾತಿ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಜನರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನ" ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದಷ್ಟೇ ಕೃತಿವಾಸನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೃತಿವಾಸನ್, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಶೈಲಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು TCS ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಕೃತಿವಾಸನ್ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು "ಸ್ಥಿರ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಸ್ಥಿರತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದರು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು.
ಇದು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯು ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಸಹಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಇದು FY26 ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದ ಮೌಲ್ಯದ USD 40 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದರವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೆಗಾ ಡೀಲ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೂಡಿಕೆಯ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕೃತಿವಾಸನ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಘಟಕಗಳು, AMD ಯೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದರು.
