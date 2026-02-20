ETV Bharat / education-and-career

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳು ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Supreme court Recruitment for Assistant Librarian and other post
ಅಧಿಸೂಚನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 3:34 PM IST

|

Updated : February 20, 2026 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 22 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳು:

  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಎಡಿಟರ್​- 5
  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​- 1
  • ಸೀನಿಯರ್​ ಕೋರ್ಟ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​- 2
  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್- 14

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ:

  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಎಡಿಟರ್​- ಕಾನೂನು ಪದವಿ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅನುಭವ
  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್​ ಕೋರ್ಟ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​- ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ
  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್​- ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುಭವ

ವಯೋಮಿತಿ:

  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಎಡಿಟರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 30, ಗರಿಷ್ಟ 40 ವರ್ಷ
  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​- ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 35 ವರ್ಷ
  • ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 30 ವರ್ಷ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ, ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ, ವಿಶೇಷಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 750 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಚ್​ 8.

ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ sci.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

Supreme court Recruitment for Assistant Librarian and other post
ಅಧಿಸೂಚನೆ (Supreme Court of India Website)

ಹಾವೇರಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ: ಹಾವೇರಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್​, ಟಿಜಿಟಿ, ಸಂಗೀತ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪದವಿ, ಬಿ.ಎಡ್​ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಾಕ್​ ಇನ್​ ಮೂಲಕ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಫೆ.24ರಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾವೇರಿ, ಡಯಟ್​ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​, ಕರ್ಜಗಿ ರಸ್ತೆ, ಹಾವೇರಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು haveri.kvs.ac.in ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Last Updated : February 20, 2026 at 3:41 PM IST

TAGGED:

ASSISTANT LIBRARIAN POST
COURT JOBS
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಉದ್ಯೋಗ
NEW DELHI
SUPREME COURT RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.