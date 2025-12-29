ETV Bharat / education-and-career

ವಿಜಯಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಾರ್ಡ್​ ಬಾಯ್​ ಸೇರಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಜಿಟಿ, ವಾರ್ಡ್​​ ಬಾಯ್ಸ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 18 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Sainik School Bijapur Recruitment for Teacher post
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)
December 29, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜಾಪುರ(ವಿಜಯಪುರ) ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು18 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಿಜಿಟಿ - 2

ಟಿಜಿಟಿ - 7

ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರು - 1

ಸಮಾಲೋಚಕರು - 1

ಕ್ರಾಫ್ಟ್​​ ಇನ್ಸ್​ಟ್ರಕ್ಟರ್​ - 1

ವಾರ್ಡ್​ ಬಾಯ್ಸ್​ - 4

ಪಿಇಎಂ/ ಪಿಟಿಐ - 1

ನರ್ಸಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟರ್​ - 1

Sainik School Bijapur Recruitment for Teacher post
ಅಧಿಸೂಚನೆ (Sainik School Bijapur)

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಪಿಜಿಟಿ, ಟಿಜಿಟಿ, ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ಇನ್ಸ್​ಟ್ರಕ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟರ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್​ ಬಾಯ್​, ಪಿಇಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿಬೇಕು.

ವಯೋಮಿತಿ: ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಿಜಿಟಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 40, ಉಳಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 35 ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್​ ಬಾಯ್ಸ್​, ಪಿಇಎಂ/ಪಿಟಿಐ, ನರ್ಸಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹುದ್ದಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್​ ಡ್ರಾಫ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಪೋಸ್ಟಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ 55ರೂ. ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಬೇಕಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಳಾಸ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸೈನಿಕ್​ ಶಾಲೆ ಬಿಜಾಪುರ -586108. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಖುದ್ದು ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 27ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 2026ರ ಜನವರಿ 16 ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ssbj.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

