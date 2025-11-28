ETV Bharat / education-and-career

ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ: ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​​, ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​​, ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 4:54 PM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಗಳು (RRBs) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 8,860 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 12ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 5,817 ಪದವೀಧರ ಹಾಗೂ 3,058 ಅಂಡರ್​ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಪದವೀಧರ ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು:

  • ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ - 615
  • ಗೂಡ್ಸ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ - 342
  • ಚೀಫ್​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಕಮ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಸೂಪರ್​ವೈಸರ್​ -161
  • ಜೂನಿಯರ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ -921
  • ಸೀನಿಯರ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ - 638

ಅಂಡರ್​ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್​ ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು:

  • ಟ್ರೈನಿ ಕರ್ಕ್​ - 77
  • ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಕಮ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ - 2424
  • ಅಕೌಂಟ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​​ - 394
  • ಜೂನಿಯರ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​​ - 163

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?:

  • ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ.
  • ಟೈಪಿಸ್ಟ್ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಟಿಎಸ್‌ಟಿ).
  • ನಂತರ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ.

ವಯೋಮಿತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ, ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ, ಇಬಿಸಿಗೆ ರೂ.250 ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ರೂ.500 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 20 ಕೊನೆ ದಿನವೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 12ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು rrbapply.gov.inಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

