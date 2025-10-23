ETV Bharat / education-and-career

RRB ನೇಮಕಾತಿ: 8,860 ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​​, ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಒಟ್ಟು 8,860 ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​​, ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ RRB ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 23, 2025 at 5:01 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​, ಟ್ರೈನ್ಸ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಹಾಗು ಜೂನಿಯರ್​ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ 8,860 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪದವೀಧರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ:

  • ಗೂಡ್ಸ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ - 3,416
  • ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​​ - 615
  • ಚೀಫ್​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಸೂಪರ್​ವೈಸರ್​ - 161
  • ಜೂನಿಯರ್​ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್​​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ - 921
  • ಸೀನಿಯರ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​​ - 638
  • ಅಕೌಂಟ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​/ಜೂನಿಯರ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ /ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಟ್ರೈನ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ - 3,050

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಇನ್ನಿತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅಧಿಸೂಚನೆ (indianRailway)

ವಯೋಮಿತಿ: ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ ಹುದ್ದೆಗಳ ಗರಿಷ್ಟ ವಯೋಮಿತಿ 30 ವರ್ಷ. ಇನ್ನಿತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 33 ವರ್ಷ. ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ, ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ, ನಿವೃತ್ತ ಸೇವಾ ನೌಕರರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 250 ರೂ, ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 500 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 21ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್​ 27 ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು indianrailways.gov.in ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಜೂನಿಯರ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ನೇಮಕಾತಿ: ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 2,570 ಜೂನಿಯರ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್​ 30. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು indianrailways.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

