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ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Prasar Bharati Recruitment in DDK Bengaluru for News reader
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 7:02 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಚಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಸಹಾಯಕರು, ಬ್ರಾಡ್​ಕಾಸ್ಟ್​ ಸಹಾಯಕರು, ಸಿಜಿ ಆಪರೇಟರ್​ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ವಾಚಕರು. ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:

ವಾರ್ತಾ ವಾಚಕರು: ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು.

ವೆಬ್​ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ​ ಸಹಾಯಕರು: ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

ಸಿಜಿ ಆಪರೇಟರ್​: ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಿಫ್ಟ್​ಗೆ ಅನುಸಾರ ಗೌರವಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Prasar Bharati Recruitment in DDK Bengaluru for News reader
ಅಧಿಸೂಚನೆ (Prasar Bharati)

ವಯೋಮಿತಿ: ಕನಿಷ್ಠ 21ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಇ-ಮೇಲ್​ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ (chandananewsvacancy@gmail.com) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು.

ಆಗಸ್ಟ್​ 25ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ prasarbharati.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

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