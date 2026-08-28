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ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 28, 2026 at 7:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಚಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ: ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಹಾಯಕರು, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸಿಜಿ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ವಾಚಕರು. ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:
ವಾರ್ತಾ ವಾಚಕರು: ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು. ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಹಾಯಕರು: ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
ಸಿಜಿ ಆಪರೇಟರ್: ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಅನುಸಾರ ಗೌರವಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಯೋಮಿತಿ: ಕನಿಷ್ಠ 21ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷ ವಯೋಮಾನ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ (chandananewsvacancy@gmail.com) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು.
ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ prasarbharati.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
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