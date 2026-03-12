ETV Bharat / education-and-career
NEET UG 2026: ಈ ಬಾರಿ 22.5 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ
NEET UG-2026ಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ನಿಖರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET UG)-2026ಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ 2.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿನ್ನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಪರಿಜಾತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 22.5 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 22.76 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಳಿಕ ಎನ್ಟಿಯ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂತಿಮ ಗಡುವಿನ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಸರು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಅರ್ಹತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
