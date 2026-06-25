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NEET ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಎನ್ಟಿಎ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆ ಸುಲಭ!
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟಿಗೆ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ 550ರಿಂದ 565 ಅಂಕಗಳು ಸಾಕಾಗಬಹುದು.
Published : June 25, 2026 at 3:54 PM IST
ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ' (NEET-UG 2026)ಯ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ (RE-NEET UG) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬದಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಷ್ಟದ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕ (720ರಲ್ಲಿ 720) ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂಕ' ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೋಟಾದ ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ತಜ್ಞ ಪಾರಿಜತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 700ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮರು-ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಮಾರು 710 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, 200ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 690ರಿಂದ 700 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಂದಾಜು.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 686 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಟಾಪರ್ನ ಅಂಕಗಳು ಸುಮಾರು 710 ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಕೋಟಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 24 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2020ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶೋಯೆಬ್ ಅಫ್ತಾಬ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ದೆಹಲಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ 720 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ 2 ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಟೈ-ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ (ಇದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತು). ಶೋಯೆಬ್ ಅಫ್ತಾಬ್ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 2023ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆ.
ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ: ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ NEET-UG ಮತ್ತು ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳ ನಡುವೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 300 ಅಂಕಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಮಾತು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 300 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ನಿದರ್ಶನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಪಾರಿಜತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ದಾಖಲೆಗಳವರೆಗಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು NTA ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ನೇರವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು - ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ - ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
560 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟು ಪಡೆಯಬಹುದು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಜಿತ ಕಟ್-ಆಫ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಜತ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟನ್ನು 527 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ (26,178 ರ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂತಿಮ ಅಂಕ 652 ಆಗಿದ್ದು, 25,220ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 23,562 ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು NEET-UG ಸ್ಕೋರ್ 594 ನೊಂದಿಗೆ ಸೀಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಬಾರಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 550ರಿಂದ 565ರ ನಡುವಿನ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ MBBS ಸೀಟು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 2025ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ 2024 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಟ್-ಆಫ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷವಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ:
2020: ಶೋಯೆಬ್ ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸಿಂಗ್ 720/720 ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂಬ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
2021: ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು - ಮೃಣಾಲ್ ಕುಟ್ಟೇರಿ, ತನ್ಮಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕಾ ಜಿ. ನಾಯರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೈ-ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಮೂವರಿಗೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ AIR 1 ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
2022: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
2023: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಬಂಜನ್ ಜೆ. ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಬೋರಾ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದರು.
2024: ಪತ್ರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳಿಸಿದವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. (ಆರಂಭಿಕ ಎಣಿಕೆ 67 ಮತ್ತು ನಂತರ 48) ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿ 1 ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇವರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ಮೃದುಲ್ ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್, ಆಯುಷ್ ನೌಗರಾಯ, ಮಜಿನ್ ಮನ್ಸೂರ್, ಪ್ರಚಿತಾ, ಆರ್ಯನ್ ಯಾದವ್, ತೇಜಸ್ ಸಿಂಗ್, ದೇವೇಶ್ ಜೋಶಿ, ಇರಾಂ ಖಾಜಿ ಮತ್ತು ಪಲನ್ಷಾ ಅಗರ್ವಾಲ್.
2025: ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಷ್ಟದ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ 700 ಅಂಕಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟಾಪರ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 686 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
NEET 2026: ಮೇ 3ರಂದು ನಡೆದ NEET-UG ಪತ್ರಿಕೆ ಸುಲಭ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
2026(ಮರು-ನೀಟ್): ಮರು-ನಡೆಸಲಾದ NEET-UG ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
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