NEET UG 2026 Exam: ಮೇ 3ಕ್ಕೆ ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎನ್​ಟಿಎ

NEET UG 2026: Advance City Information Slip released, here's how to download
ನೀಟ್​​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 13, 2026 at 2:55 PM IST

ಕೋಟ, ರಾಜಸ್ಥಾನ : ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET UG 2026) ಮೇ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್​ಟಿಎ) ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂಗಡ ಸಿಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ 2.2 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ನೀಟ್​ ಯುಜಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಜಿ, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಗರದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಎನ್​ಟಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮೇ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಗರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಸ್ಲೀಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ನಗರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಲಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿ ಇತರ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕೇಂದ್ರ, ವರದಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಗರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ನಗರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ neetug2026@nta.ac.in ಅನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

