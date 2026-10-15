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NEET UG 2026 Counselling: MBBS, BDS ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3426 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು 499 ಬಿಡಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 11:56 AM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಸ್ಟ್ರೇ ವೆಕನ್ಸಿ ರೌಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3426 ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು 499 ಬಿಡಿಎಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟಾದ ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಜ್ಞರಾದ ಪಾರಿಜಾತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,245 ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 39 ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ 2,165 ಸೀಟುಗಳಿವೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 16 ಸೀಟುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 499 ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 321 ಸೀಟುಗಳು, ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಿತ 103 ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೋಟಾದಡಿ 75 ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ರೌಂಡ್ ಸೀಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 143 ಸೀಟುಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಂಸಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಾಗ ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರವರೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.55 ರ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರೇ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಸಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೇ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇ ಖಾಲಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂಸಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಸಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರ ನಡುವೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ, ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.
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