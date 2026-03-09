ETV Bharat / education-and-career

ನೀಟ್​ ಯುಜಿ-2026: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಈ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್​ 8 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು.

NEET UG 2026 Application Deadline Extended Till March 11; Over 2.2 Million Candidates Have Applied So Far
ನೀಟ್​ ಯುಜಿ 2026 (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 3:21 PM IST

ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನೀಟ್‌ ಯುಜಿ 2026ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಮಾರ್ಚ್​ 8ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್​ 11ರ ವರೆಗೂ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್​ 11ರ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 11.50 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ ಪರಿಜಾತ್​ ಮಿಶ್ರಾ, "ಎನ್​ಟಿಎ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಟಿಎ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2026ರ ನೀಟ್​ ಯುಜಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರ ನೀಟ್​ ಯುಜಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಕೋಟಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಕಜ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಎಂಬವರು ಮತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಡೌನ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಗಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರ್ವರ್​ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡ್​ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಎನ್​ಟಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 10ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 12ರ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 11ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಂಡೋ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಂತರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

NEET APPLICATION DEADLINE EXTENDED
NTA ANNOUNCEMENT
ನೀಟ್​ ಯುಜಿ 2026
NEET UG 2026

