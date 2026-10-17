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ಕಾರವಾರದ ನೇವಲ್​ ಡಾಕ್​ಯಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್​ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ಹುದ್ದೆ

ಕಾರವಾರದ ನೇವಲ್​ ಡಾಕ್​ಯಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್​ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ, ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

Naval Dockyard Recruitment for Trade Apprentice
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2026 at 1:32 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರವಾರ ನೇವಲ್​ ಡಾಕ್​ಯಾರ್ಡ್​​ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನೇವಲ್​ ಏರ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್​​ ಯಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆ ವಿವರ: 121 ಟ್ರೇಡ್​ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​

ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ- 189

ಗೋವಾ ನೇವಲ್​ ಏರ್​ಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ಯಾರ್ಡ್​ ದಬೋಲಿಮ್ ​- 30 ಹುದ್ದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ, ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ವಯೋಮಿತಿ: ಕನಿಷ್ಠ 14 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೆರಿಟ್​, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಗೌರವಧನದೊಂದಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು apprenticeshipindia.gov.in ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಆಫ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿ ಆಫೀಸರ್​ ಇನ್​ ಚಾರ್ಚ್​, ಡಾಕ್​ಯಾರ್ಡ್​​ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ಸ್ಕೂಲ್​, ನೇವಲ್​ ಡಾಕ್​ಯಾರ್ಡ್​, ನೇವಲ್​ ಬೇಸ್​, ಕಾರವಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ 581308 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 10ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನ.8 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ 2027ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Naval Dockyard Recruitment for Trade Apprentice
ಅಧಿಸೂಚನೆ (Naval Dockyard)

RRB ಹುದ್ದೆ: ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. 3548 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​, ಸೀನಿಯರ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್​ 6 ಆಗಿದೆ.

ಚೀಫ್​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಕಮ್​ ಟಿಕೆಟ್​​​​ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್​​ - 127, ಗೂಡ್ಸ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ - 2,750, ಜೂನಿಯರ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ - 300, ಸೀನಿಯರ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ - 371 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಲಿಂಕ್​ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ: 3548 ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​​, ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

TAGGED:

TRADE APPRENTICE
KARWAR NAVAL DOCKYARD
ಕಾರವಾರದ ನೇವಲ್​ ಡಾಕ್​ಯಾರ್ಡ್
ಟ್ರೇಡ್​ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್​ ಹುದ್ದೆ
NAVAL DOCKYARD RECRUITMENT

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