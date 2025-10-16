ETV Bharat / education-and-career

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಡಿಜಿಟಲ್​ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್​ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ!

11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

KSP Recruitment for Digital Forensic Analyst
ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​​ ಆಯುಕ್ತರ ಘಟಕದಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್​ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 5 ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರ: ಡಿಜಿಟಲ್​ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್​ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್​ 5 ಹುದ್ದೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಸೈನ್ಸ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್​ ಅಂಡ್​ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್​, ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್​, ಬಿಸಿಎ, ಎಸಿಎ ಅಥವಾ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

KSP Recruitment for Digital Forensic Analyst
ಅಧಿಸೂಚನೆ (KSP)

ವಯೋಮಿತಿ: ಕನಿಷ್ಠ 25 ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿರಬಾರದು.

ವೇತನ: ಮಾಸಿಕ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು

ಸೂಚನೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? : ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್​ನ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವಾದ ksp.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ ಮೇಲ್​ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಇ-ಮೇಲ್​ ವಿಳಾಸ: dcpadminbcp@ksp.gov.in

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಟೆಡಾ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 15ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ksp.karnataka.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

KEA ನೇಮಕಾತಿ: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹಲವು ಸ್ತರದ ಒಟ್ಟು 708 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 387 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು, 321 ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆಇಎ) ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 18, ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 38 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 9 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್​ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಇಎ ನೇಮಕಾತಿ: 3 ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಫ್​ಡಿಎ, ಎಸ್​ಡಿಎ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ; ಸುದ್ದಿವಾಚಕರು ಸೇರಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳು

TAGGED:

DIGITAL FORENSIC ANALYST
KSP RECRUITMENT
KARNATAKA STATE POLICE
JOB IN KSP
KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀವರೆಗೆ:73ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಪಿಕಲ್ಸ್​ ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿ!; ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

LICಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಯಾರು ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಹತೆ, ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.