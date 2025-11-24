ETV Bharat / education-and-career

ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೆಇಎ

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ದರ್ಜೆ 2ರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

KEA Notification For NWKRTC Recruitment for Several Post
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 24, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 33 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ದರ್ಜೆ 2 ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ -2

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ - 2

ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ - 6

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ - 5

ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ - 8

ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ - 10

KEA Notification For NWKRTC Recruitment for Several Post
ಅಧಿಸೂಚನೆ (KEA)

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ - ಬಿಕಾಂ, ಎಂಬಿಎ

ಸಹಾಯಕ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ - ಕಾನೂನು ಪದವಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ - ಎಂಎಸ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಲ್ಪಿ - ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್​ ಪದವಿ

ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ- ಎಂಬಿಎ, ಎಂಎಸ್​ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ

ವಯೋಮಿತಿ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಗರಿಷ್ಟ ವಯೋಮಿತಿ 38 ವರ್ಷ. ವರ್ಗ 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಇಎ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಕಬೇಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪ್ರವರ್ಗ 23. 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 750, ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 500 ರೂ, ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 250 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನವೆಂಬರ್​ 21ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 10 ಕಡೇಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು cetonline.karnataka.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಪಾಲಕರ ಹುದ್ದೆ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಸಂದ್ರ ಕೋಲಾರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಯುಯುಸಿಎಂಎಸ್​ ನೋಡಲ್​ ಆಫೀಸರ್​ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಪಿಎಚ್​ಡಿ, ನೆಟ್​, ಸ್ಲೇಟ್​ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್​ಸೈಟ್ bnu.karnataka.gov.in ಅರ್ಜಿ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಳಾಸ: ಕುಲಸಚಿವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ, ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಬಡಾವಣೆ, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ 563103. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್​ 30 ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಇಎ ನೇಮಕಾತಿ: BWSSBಯಲ್ಲಿ 224 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಇಎ ನೇಮಕಾತಿ: ಕೆಎಸ್​ಎಸ್​ಐಡಿಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನ.14 ಕಡೇಯ ದಿನಾಂಕ

TAGGED:

NWKRTC RECRUITMENT
KEA NOTIFICATION
KEA NOTIFICATION FOR NWKRTC JOB
JOBS IN NWKRTC
NWKRTC RECRUITMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.