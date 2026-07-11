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ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 572 ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರೂಪ್​ ಸಿ ವೃಂದದ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Karnataka Revenue Department Recruitment of vao
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 2:26 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್​ ಸಿ ವೃಂದದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 572 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆ ವಿವರ: ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ 572. ಇದರಲ್ಲಿ 67 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - 20
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ - 29
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - 15
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 21
  • ತುಮಕೂರು - 50
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 18
  • ಕೋಲಾರ - 22
  • ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ - 30
  • ಮೈಸೂರು - 45
  • ಮಂಡ್ಯ - 50
  • ಹಾಸನ- 35
  • ಉಡುಪಿ -10
  • ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - 20
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ - 31
  • ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -10
  • ಬೆಳಗಾವಿ- 48
  • ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 16
  • ಗದಗ- 14
  • ಹಾವೇರಿ- 15
  • ಬೀದರ್​- 4
  • ರಾಯಚೂರು -2

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲು ಹುದ್ದೆ

  • ಕಲಬುರಗಿ- 40
  • ಬೀದರ್ -​ 17
  • ರಾಯಚೂರು - 10

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

Karnataka Revenue Department Recruitment of vao
ಅಧಿಸೂಚನೆ (KEA Notification)

ವಯೋಮಿತಿ : ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 40 ವರ್ಷ, ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವೇತನ 34,100- 67,600ರೂ. ಮಾಸಿಕ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಇಎ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದ (https://cetonline.karnataka.gov.in/KEA/vaorpc2026) ಮೂಲಕ ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 750 ರೂ. ಹಾಗೂ ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 500 ರೂ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗ 250 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜುಲೈ 7ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 30 ಆಗಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಜುಲೈ 31 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ cetonline.karnataka.gov.in/KEA ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

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TAGGED:

VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER POST
VAO RECRUITMENT
KARNATAKA REVENUE DEPARTMENT JOB
KEA NOTIFICATION
VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER

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