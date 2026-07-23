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775 ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ; ನೇಮಕಾತಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Karnataka Forest Department Forest Observer job Recruitment
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 12:00 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್​ ಡಿ ವೃಂದದ 775 ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

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ರಾಜ್ಯದ 10 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗವಾರು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

Karnataka Forest Department Forest Observer job Recruitment
ಕೆನರಾ ವೃತ್ತದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ (aranya.gov.in)
  • ಬೆಂಗಳೂರು - 70
  • ಬೆಳಗಾವಿ - 42
  • ಬಳ್ಳಾರಿ - 62
  • ಚಾಮರಾಜನಗರ - 169
  • ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 56
  • ಧಾರವಾಡ - 12
  • ಹಾಸನ - 30
  • ಕೆನರಾ - 60
  • ಕೊಡಗು - 32
  • ಕಲಬುರಗಿ - 4
  • ಮಂಗಳೂರು - 54
  • ಮೈಸೂರು - 120
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 38

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

ವೇತನ: 29,600 - 52,800 ರೂ. ಮಾಸಿಕ

ವಯೋಮಿತಿ : ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಯಸ್ಸು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ, ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 3ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರವರ್ಗಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ ಮತ್ತು 3ಬಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ರೂ. ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ರ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50 ರೂ. ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ: ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ತಾಳ್ವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಹದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್​ 1ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್​ 31 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವಾದ aranya.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

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