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ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 750 ಇದ್ದು, 10 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
Published : November 4, 2026 at 4:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ 775 ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆದೆ.
ಹುದ್ದೆಗಳು- ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು? ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 750 ಇದ್ದು, 10 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯದ 10 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದರ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ. ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿಭಾಗವಾರು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಬೆಂಗಳೂರು - 70, ಬೆಳಗಾವಿ - 42, ಬಳ್ಳಾರಿ - 62, ಚಾಮರಾಜನಗರ - 169, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಪುರ - 56, ಧಾರವಾಡ - 12, ಹಾಸನ - 30, ಕಲಬುರಗಿ - 4, ಕೆನರಾ - 60, ಕೊಡಗು - 32, ಮಂಗಳೂರು - 54, ಮೈಸೂರು - 120, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 38.
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.
ವೇತನ: 29,600 - 52,800 ರೂ. ಮಾಸಿಕ
ವಯೋಮಿತಿ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಯಸ್ಸು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ, ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 3ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರವರ್ಗಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ ಮತ್ತು 3ಬಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ರೂ. ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ.ಜಾ, ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1ರ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50 ರೂ. ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನದಂಡದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ತಾಳ್ವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಈ ಹುದ್ದೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವಾದ aranya.gov.in ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
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