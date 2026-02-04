ETV Bharat / education-and-career

ಜೆಇಇ (ಮುಖ್ಯ) 2026: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರ ರಿಲೀಸ್

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ 2026 (ಸೆಷನ್-1) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಟಿಎ) (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 4:13 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಮುಖ್ಯ 2026 (ಸೆಷನ್-1) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 21ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಎನ್‌ಟಿಎ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೇಪರ್-1ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಉತ್ತರ ಕೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರ ರಾತ್ರಿ 11:50ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು (ಮರುಪಾವತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ). ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಕೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರೊಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 13 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ-1 ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು?: ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ರಿಂದ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಸಿಬಿಟಿ) ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಮರ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸರು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದಾರ ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಒಳಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

JEE MAIN PROVISIONAL KEY
ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ 2026
NTA
JEE MAIN 2026

