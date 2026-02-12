ETV Bharat / education-and-career
ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಸೆಷನ್- 1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ.
February 12, 2026
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಮೇನ್ಸ್- 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಟಿಎ) ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಫೆ.16ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಇಇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಕೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವಿಂಡೋ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರೊಳಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 13 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರು: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 13,50,969 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿಇ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿಟೆಕ್) ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 13,00,368 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಶೇ. 96.25ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಐಐಟಿ) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಎದುರಿಸುವ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಡ್ಗೆ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಐಐಟಿ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಹ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಡ್ಗೆ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
