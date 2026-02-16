ETV Bharat / education-and-career

JEE Main 2026: ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್​ ಸೆಷನ್- 1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ

JEE Main 2026 January Session Result Today; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿಇ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿಟೆಕ್​) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ.

JEE Main 2026 January Session Result Today; NTA Releases Final Answer Key
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 1:10 PM IST

ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಮೇನ್ಸ್​- 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್‌ಟಿಎ) ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಬಿಇ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿಟೆಕ್​) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ಬಾರಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ 7 ಮತ್ತು ಗಣಿತದಿಂದ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಎನ್​ಟಿಎ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ
jeemain.nta.nic.in ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್​​ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು 2 ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶದ​ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್​ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಗದಿತ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 12ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್​ನಲ್ಲಿ 13,50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಇ ಮತ್ತು ಬಿಟೆಕ್​ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ, 13,00,368 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಸುಮಾರು 96.25ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಐಐಟಿ) ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಎದುರಿಸುವ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಡ್​​ಗೆ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಐಐಟಿ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಹ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಜೆಇಇ ಮೇನ್ಸ್​ ಸೆಷನ್- 1ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

