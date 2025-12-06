ETV Bharat / education-and-career

ಮೇ 17ಕ್ಕೆ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಣೆ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಹೆಗಲಿಗೆ

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 6, 2025 at 4:13 PM IST

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಜೆಇಇ 2026ರ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​​ (ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​​ ) ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮೇ 17ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ತಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ಅಹುಜಾ, ಈ ವರ್ಷ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆತಿಥೇಯ ಐಐಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಐಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ, ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ +91-1332-285224 ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ orgjee@iitr.ac.in ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

jee-advanced-exam-to-be-held-on-may-17-iit-roorkee-got-responsibility
ಮೇ 17ಕ್ಕೆ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ (JEE Advanced website)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕರಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೂಲಕ 23 ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ 18,160 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೆಲವು ಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಮೊದಲು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ, ಒಸಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಐಒ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

