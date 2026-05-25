ETV Bharat / education-and-career

ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ: ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬೋನಸ್​ ಅಂಕ

ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್​ 2026 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೋನಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

jee-advanced-2026-provisional-answer-key-released-two-correct-options-for-one-question-in-physics
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 4:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ 2026 (ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ 2026) ಆಯೋಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಸೋಮವಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಆನ್ಸರ್​​​​ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ.

ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇ 17 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅನ್ಸಾರ್​ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋನಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದೋಷಯುತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026 ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೋನಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 1ರ ವಿಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ರೇ-ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಡಬಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್‌ನ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2025ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ರಿಕೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೋನಸ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 1.88 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1.80 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಾದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತವು ಇತರ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಐಐಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಐಐಎಸ್​ಟಿ ಟ್ರೈಮಾಡಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶ!

TAGGED:

PROVISIONAL ANSWER KEY RELEASED
ANSWER KEY OUT
JEE ADVANCED 2026
NO BONUS MARKS
JEE ADVANCED 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.