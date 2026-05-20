ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಐಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಐಐಎಸ್ಟಿ ಟ್ರೈಮಾಡಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶ!
ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿದೆ.
Published : May 20, 2026 at 2:05 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ (JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ) ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಟಿ)ಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ (JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ) ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಐಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐಐಎಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇ 26ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಸೆಲ್ಟೆಕ್), ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (ಜೆಪಿಎಲ್) ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ (ಎಎನ್ಯು) ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೇ 26 ರಿಂದ ಜೂನ್ 10 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶ: ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಐಐಎಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026 ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ಐಐಎಸ್ಟಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಅರ್ಹತಾ ಕಟ್ ಆಫ್ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಐಐಎಸ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 168 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್), ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಸೀಟುಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 60 ಸೀಟು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಟೆಕ್-ಎಂ.ಟೆಕ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, 24 ಸೀಟುಗಳಿವೆ.
ಐಐಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಆಫ್ : ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ 2025ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ ಆಫ್ 74 ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಐಐಎಸ್ಟಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಅರ್ಹತಾ ಕಟ್ ಆಫ್ 72 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಐಎಸ್ಟಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ: ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ-ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ 65ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
