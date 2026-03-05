ETV Bharat / education-and-career
ಔದ್ಯೋಗಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್
ಇಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : March 5, 2026 at 5:21 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವೆಬ್ ಎನೆಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಇದರ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಐ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವೇಶ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಬಯಸುವವರು 2026 ಮೇ 31ರೊಳಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ https://code.iitm.ac.in/pgdma ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು
ಕಲಿಕೆಯ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ, ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಐನಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗಣಿತದ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಆಗಸ್ಟ್) ಮೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 90 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಅನ್ವಯಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ವಿ. ಕಾಮಕೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವು ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ, ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಹತೆ: ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಹ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವೆಬ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
