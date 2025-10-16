ETV Bharat / education-and-career

ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ; ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಐಐಎಸ್​ಇಆರ್​ ಪ್ರೊಫೆಸರ್​ಗಳು; ಇವರ ಅಚೀವ್​​ಮೆಂಟ್​ಗಳೇನು?

ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್​ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Excellence in Teaching, Fame Through Research
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ತಿರುಪತಿಯ ಐಐಎಸ್​ಇಆರ್​ ಪ್ರೊಫೆಸರ್​ಗಳು (EENADU)
ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಪತಿಯ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಎಸ್​ಇಆರ್​) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನವೀನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬೋಧನೆ: ಪ್ರೊ ಎಸ್​ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಐಐಎಸ್​ಇಆರ್​ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

https://imgs.etvbharat.com/etvbharat/prod-images/16-10-2025/prof-s-bhattacharya_1610newsroom_1760594243_1073.jpg
ಪ್ರೋ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ (ETV Bharat)

ಸಾಧನೆ: 40 ವರ್ಷಗಳ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೊ. ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಡಿಎಸ್​ಟಿ, ಎಸ್​ಇಆರ್​ಬಿ, ಗ್ರೆನೋಬಲ್, ಎಆರ್​ಸಿಎಸ್​ಎಸ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೀರ್-ರಿವ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 330 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

iiser-professor-excellence-in-teaching-fame-through-research
ಏಕಾಂಬರಂ ಬಲರಾಮನ್​ (EENADU)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ : ಪ್ರೊ ಎಕಾಂಬರಂ ಬಲಾರಾಮನ್​, ರಾಸಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ.

ಸಾಧನೆ: ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಳಸಿ ಅಮೈನೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪೈರೋಲ್‌ಗಳು, ಪಿರಿಡಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಿನೋಲಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಹೆಟೆರೊಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನಿಂದ ಮೆಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

iiser-professor-excellence-in-teaching-fame-through-research
ಡಾ. ಶಿಬ್ದಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (EENADU)

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಡಾ ಶಿಬ್ದಾಸ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ರಾಸಯಾನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ.

ಸಂಶೋಧನಾ ಗುರಿ: ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ರೋಗ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಬಯೋಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇವರ ಸಂಶೋದನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಇವರಿಗೆ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.

iiser-professor-excellence-in-teaching-fame-through-research
ಜತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (EENADU)

ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ: ಜತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಏನು ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆ?: ಪ್ಲಾಸ್ಮೋನಿಕ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ, ನ್ಯಾನೋಸ್ಕೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋಫೈಬರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೈಮರ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಇವರು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಐಆರ್​ ಜೆಆರ್​ಎಫ್​ ಮತ್ತು ಎಸ್​ಆರ್​ಎಫ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

iiser-professor-excellence-in-teaching-fame-through-research
ಸುಖ್ಮೀನ್ ಕೌರ್ ಕೊಹ್ಲಿ (EENADU)

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಪ್ರೊ. ಸುಖ್ಮೀನ್ ಕೌರ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಸಂಶೋಧನೆ: ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊಂದಿದೆ.

iiser-professor-excellence-in-teaching-fame-through-research
ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (EENADU)

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ: ಪ್ರೊ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಏನಿವರ ಸಾಧನೆ?: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಹಲವಾರು ಹೆಸರಾಂತ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಪನ ಸಂಘದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡಾ ಲಭಿಸಿದೆ.

iiser-professor-excellence-in-teaching-fame-through-research
ವಂಚಿಯಪ್ಪನ್ ಅರವಿಂದನ್ (EENADU)

ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ: ಪ್ರೊ. ವಂಚಿಯಪ್ಪನ್ ಅರವಿಂದನ್​, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು?: ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಇಂಗಾಲದ ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗಳು, ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆ, ಲಿ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಎಸ್​ಇಆರ್​ ತಿರುಪತಿಯ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್​ಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

