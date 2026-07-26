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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳಾವುವು?: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳು, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿವಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.

INDIAN EDUCATION
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 3:40 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​ ಆಫ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IIT) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​ ಆಫ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ (IIM) ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿವಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ, ಐಐಎಂ ಹವಾ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​) ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ETV Bharat)

2023-24 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಂಜಾನಿಯಾದ ಜಂಜಿಬಾರ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಐಐಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ 2024-25 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದುಬೈನಲ್ಲಿ 2025-26ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭೂತಾನ್​, ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಐಐಇಎಸ್​ಟಿ ಶಿಬ್​ಪುರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ವಿ.ಎಂ.ವಿ.ಆರ್​. ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಐಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳು: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದಿಂದ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರದ್ದು ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) 2020ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದೊಳಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿತ್ತು.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗವು (UGC) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4 ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೂ 11 ವಿವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.

2024-25ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೀಕಿನ್​ ವಿವಿ ಮತ್ತು ವೊಲೊಂಗೊಂಗ್​ ವಿವಿ ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಫ್ಟ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

2025-26ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್​ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಲಿವರ್​ಪೂಲ್​ ವಿವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳು ಯುಜಿಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.

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