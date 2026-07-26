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ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳಾವುವು?: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳು, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿವಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.
Published : July 26, 2026 at 3:40 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IIT) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (IIM) ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿವಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ, ಐಐಎಂ ಹವಾ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್) ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಐಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
2023-24 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಂಜಾನಿಯಾದ ಜಂಜಿಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಐಐಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ 2024-25 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದುಬೈನಲ್ಲಿ 2025-26ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಈ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭೂತಾನ್, ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಐಐಇಎಸ್ಟಿ ಶಿಬ್ಪುರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ವಿ.ಎಂ.ವಿ.ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಐಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳು: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದಿಂದ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರದ್ದು ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) 2020ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದೊಳಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗವು (UGC) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4 ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೂ 11 ವಿವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.
2024-25ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೀಕಿನ್ ವಿವಿ ಮತ್ತು ವೊಲೊಂಗೊಂಗ್ ವಿವಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
2025-26ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದೇಶಿ ವಿವಿಗಳು ಯುಜಿಸಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.
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