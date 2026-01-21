ETV Bharat / education-and-career

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2ಕೋಟಿ ರೂ. ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್​ ಪಡೆದ ಐಐಟಿ ಖರಗ್​ಪುರದ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು!

ಈ ವರ್ಷ ಐಐಟಿ ಖರಗ್​​ ಪುರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

Five IIT Kharagpur students bag job offers of Rs 2 crore per year
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 6:10 PM IST

ಖರಗ್‌ಪುರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಐಟಿ - ಖರಗ್‌ಪುರದ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಆಫರ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡಿಸಿ 2025-26ರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಐಐಟಿಯ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ₹2 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ವೇಗದ ಸಾಧನೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Five IIT Kharagpur students bag job offers
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2ಕೋಟಿ ರೂ. ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್​ ಪಡೆದ ಐಐಟಿ ಖರಗ್​ಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಅರ್ಹತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಟೆಸ್ಲಾ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರದ ಉದ್ಯೋಗಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.

2.44ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳದ ಜಾಬ್​ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ: ಈ ವರ್ಷ ಐಐಟಿ ಖರಗ್​ಪುರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ₹1 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ( ₹2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,501 ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 457 ಪೂರ್ವ- ನಿಯೋಜನೆಯ ಆಫರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 15 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಐವರು ₹2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ (CTC ಸೇರಿದಂತೆ) ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ₹1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ (CTC ಸೇರಿದಂತೆ) ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಫರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು 2 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ (ಸಂಶೋಧನಾ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು: ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರದ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯೋಜನೆ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್, ಟೆಸ್ಲಾ, ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಎನ್‌ವಿಡಿಯಾ, ಏರ್‌ಬಸ್, ಬೋಯಿಂಗ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್, ಸೀಮೆನ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್, ವಾಲ್‌ಮಾರ್ಟ್, ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್, ಮೆಕಿನ್ಸೆ, ಆಪ್ಟಿವರ್, ಡೇಟಾಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಚೇಸ್, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಕೊರಿಯಾ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾನ್‌ಮೊಬಿಲ್, ಕ್ಯಾಟರ್‌ಪಿಲ್ಲರ್, ಸ್ಕ್ಲಂಬರ್ಗರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಎಲ್ & ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯೋಜನೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯೋಜನೆ ಸಂಯೋಜಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂವ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರದ ವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ (ಸಿಡಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

