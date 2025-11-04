ETV Bharat / education-and-career

RRB ನೇಮಕಾತಿ; ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ಪಿಯುಸಿ, ಪದವಿ ಆದವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​​, ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ew-job-in-indian-railways-with-intermediate-qualification
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 4, 2025 at 2:06 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಗಳು (RRBs) ಬೃಹತ್​ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ವರ್ಗ (ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿಗೆ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 5,817 ಪದವೀಧರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 3058 ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಂಡರ್​ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 8,860 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆ ವಿವರ: ಪದವೀಧರ ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿ ಹುದ್ದೆ

  • ಸ್ಟೇಷನ್​ ಮಾಸ್ಟರ್​ - 615
  • ಗೂಡ್ಸ್​ ಟ್ರೈನ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ - 342
  • ಚೀಫ್​ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಕಮ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಸೂಪರ್​ವೈಸರ್​ -161
  • ಜೂನಿಯರ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ -921
  • ಸೀನಿಯರ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​ - 638

ಅಂಡರ್​ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್​ ಎನ್​ಟಿಪಿಸಿ ಹುದ್ದೆ:

  • ಟ್ರೈನಿ ಕರ್ಕ್​ - 77
  • ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಕಮ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ - 2424
  • ಅಕೌಂಟ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​​ - 394
  • ಜೂನಿಯರ್​ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಕಮ್​ ಟೈಪಿಸ್ಟ್​​ - 163

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು

ಆಯ್ಕೆ: ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ . ಟೈಪಿಸ್ಟ್ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಟಿಎಸ್‌ಟಿ) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಯೋಮಿತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ, ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ, ತೃತೀಯ ಲಿಂಗ, ಇಬಿಸಿಗೆ ರೂ.250. ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಶುಲ್ಕ ರೂ.500 ರೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 21ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್​ 20 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು https://www.rrbapply.gov.in/ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

