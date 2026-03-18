CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 11:51 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಫ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ -CBSE ಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (ಎನ್​ಇಪಿ2020) ಅಡಿ ಸಿಬಿಎಸ್​​ಸಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷವನ್ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಪ್ರಕಾರ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (LOC) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿರಲಿದೆ: ಶಾಲೆಗಳು ಎರಡನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (LOC) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. CBSE ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ CBSE ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 1: ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ

ಹಂತ 2: ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ 5 ದಿನಗಳು

ಹಂತ 3 (ತಡ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ): ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ 7 ನೇ ದಿನದಿಂದ 2 ದಿನಗಳು

ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 320ರೂ ಶುಲ್ಕ, ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 960ರೂ. ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 2,200ರೂ ಶುಲ್ಕ. ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು 2,000ರೂ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ: ಸಿಬಿಎಸ್​ಇಯ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಜರಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವಿಷಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿರಬೇಕು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ: ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೀಮಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ 10-12ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್​ ಎಕ್ಸಾಂ ಆರಂಭ: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 43 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

