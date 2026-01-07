ETV Bharat / education-and-career

ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಟೆಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ CBSE

2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಿದ್ದತೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಉಚಿತ ಟೆಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್​ಸಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 7, 2026 at 1:15 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಮಯವಿದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ) ಮಾನಸಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋರ್ಡ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸಿದ್ದತೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನವರಿ 6ರಿಂದ ಮಂಡಳಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಜೂನ್​ 1ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ 24/7 ಟೋಲ್​ ಫ್ರೀ ಐವಿಆರ್​ಎಸ್​ (1800-11-8004) ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಮಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ, ಸಮಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಟೆಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸೇವೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30ರವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿಬಿಎಫ್​ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಮಾಲೋಚಕರು, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನುರಿತ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 73 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ 61 ಸಮಾಲೋಚಕರು ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದು, 12 ಸಮಾಲೋಚಕರು ಜಪಾನ್​, ನೇಪಾಳ, ಕತಾರ್​, ಒಮನ್​ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

